Рост числа женщин-руководителей в России отмечают рекрутинговые агентства
Рост числа женщин-руководителей в России зафиксировали рекрутинговые агентства, пишет газета «Известия».
Например, в первом полугодии 2021 года она составляла только 37%, а во втором 36%. Сейчас же она составляет 40%. В компании hh.ru проанализировали свыше 2 млн резюме.
Оказалось, что более 70% должностей директоров и руководителей отделов по персоналу в последний год занимали женщины, за ними же более 60% постов глав юридических департаментов, более 50% постов директоров отделов маркетинга и рекламы, а также финансовых директоров. Аналогичные показатели и у компании Superjob.
Среди HRD (отвечает за развитие кадровой политики компании) 73% — женщины, среди директоров по рекламе и PR их 57%, среди финансовых директоров — 51%. По направлениям деятельности компаний наиболее высокая доля женщин-руководителей в сфере «Искусство, культура» — это 61%, сообщили в hh.ru. На втором месте — образовательные учреждения (60%), на третьем — медицина и фармацевтика (59%), на четвертом — розничная торговля (57%), на пятом – сфера услуг для населения (55%).
Реже всего женщины занимают руководящие должности в автомобильном бизнесе (23%) и в отрасли электроники и приборостроения (22%). В университете управления ТИСБИ (Казань) проанализировали данные выборочного обследования рабочей силы Росстата с 2022 по 2024 год. Согласно им, число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%, с 1,45 млн до 1,6 млн.
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