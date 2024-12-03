Около восьми тысяч человек посетили выставку Псковского музея в Коломне

10:28, 03 декабря 2024, ПАИ

Около восьми тысяч человек посетили в Коломне выставку Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт», посвящённую самобытному народу сето. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Предметы сетоского «серебряного наряда» из фондов Псковского музея собраны более чем за сто лет его существования. Среди них – цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. На выставке были представлены мужские и женские костюмы, линики, фрагменты узорного ткачества, пояса, рукавицы и гольфы сето.

Выставка сопровождалась пейзажами земли сето и акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот, которая в своём творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.

В 2025 году выставка «По платью видно, кто идёт» отправится в другие музеи России.