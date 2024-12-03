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Культура

Балет «Щелкунчик» покажут в Пскове 28 и 29 декабря

28 и 29 декабря на сцене Псковской областной филармонии покажут балет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана под музыку Чайковского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На балет остался всего один билет - на показ 29 декабря.

Фото предоставлено ТКД

На сцене выступят артисты «Санкт-Петербургского балета» под руководством Дмитрия Рудаченко и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников.

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