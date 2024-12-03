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Общество

Приём бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» идёт в Псковской области

Завершился первый триместр учебного года, а это значит, пора подводить итоги акции «Губернаторский дневник» за осень.

Фото: ПАИ

Бланки с пятёрками за сентябрь, октябрь и ноябрь мы будем принимать с 2 по 9 декабря. Заявки принимаются только в электронном виде.

Чтобы стать участником проекта, скачайте бланк дневника за осень, распечатайте его, заполните вместе с учителем, подпишите у директора и заверьте печатью школы. Затем отсканируйте или сфотографируйте и прикрепите к заявке по ссылке. Сбор заявок будет проходить строго до 23:59 9 декабря.

В бланк заносятся отличные оценки только из классного журнала. Отметки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются.

Победители прошлых лет в этом году, как и в прошлом, не могут принимать участие в акции. Школьники Пскова присылают оценки за весь год в мае. О сроках мы сообщим дополнительно.

Бланки, претендующие на победу, мы перепроверяем, поэтому количество отличных оценок должно быть заполнено максимально корректно.

Также при заполнении электронной формы должны быть оформлены все поля, вносите в них ответы только на вопросы формы. Буквенное обозначение класса, домашний адрес и другие пометки вносить не надо.

После отправки заявки форма присылает уведомление, что заявка отправлена. Ответ может попасть в папку "Спам", проверьте её. Если вы дважды оправили заявку, не переживайте, она будет отмечена как одна и это не скажется на результатах.

Победителей по количеству пятёрок за сентябрь, октябрь и ноябрь мы объявим ориентировочно 16 декабря.

Бланк можно скачать здесь (Бланк_осень_2024.pdf). Форму для отправки оценок здесь (Форма сбора заявок ГД в 2024-2025 году (осень) – Yandex Forms).

Фото: пресс-служба «Альфа-банка»

Второй год подряд партнёром акции выступает «Альфа-банк». Он продолжает партнёрство с «Яндексом» и запускает сразу несколько совместных акций для предпринимателей с сервисами «Яндекса для бизнеса». Каждый предприниматель может получить до 75 тысяч рублей.

За сервисы «Яндекс Go для бизнеса», включая «Такси», «Драйв», «Еда», «Лавка», «Командировки» и «Заправки», предприниматели получат кешбэк до 10 % в месяц. Максимальная сумма кешбэка за эти сервисы «Яндекс Go для бизнеса» – до 60 тысяч рублей в месяц. А для тех, кто впервые запускает рекламную кампанию в «Яндекс Бизнесе», кешбэк составит 50 %. Максимальная сумма в этом случае – 15 тысяч рублей.

Воспользоваться акциями могут все корпоративные клиенты «Альфа-банка» и новые клиенты «Яндекс Бизнеса» и «Яндекс Go для бизнеса».

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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Реклама. АО «Альфа-банк». ИНН 7728168971.

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