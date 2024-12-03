Приём бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» идёт в Псковской области

12:28, 03 декабря 2024, ПАИ

Завершился первый триместр учебного года, а это значит, пора подводить итоги акции «Губернаторский дневник» за осень.

Бланки с пятёрками за сентябрь, октябрь и ноябрь мы будем принимать с 2 по 9 декабря. Заявки принимаются только в электронном виде.

Чтобы стать участником проекта, скачайте бланк дневника за осень, распечатайте его, заполните вместе с учителем, подпишите у директора и заверьте печатью школы. Затем отсканируйте или сфотографируйте и прикрепите к заявке по ссылке. Сбор заявок будет проходить строго до 23:59 9 декабря.

В бланк заносятся отличные оценки только из классного журнала. Отметки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются.

Победители прошлых лет в этом году, как и в прошлом, не могут принимать участие в акции. Школьники Пскова присылают оценки за весь год в мае. О сроках мы сообщим дополнительно.

Бланки, претендующие на победу, мы перепроверяем, поэтому количество отличных оценок должно быть заполнено максимально корректно.

Также при заполнении электронной формы должны быть оформлены все поля, вносите в них ответы только на вопросы формы. Буквенное обозначение класса, домашний адрес и другие пометки вносить не надо.

После отправки заявки форма присылает уведомление, что заявка отправлена. Ответ может попасть в папку "Спам", проверьте её. Если вы дважды оправили заявку, не переживайте, она будет отмечена как одна и это не скажется на результатах.

Победителей по количеству пятёрок за сентябрь, октябрь и ноябрь мы объявим ориентировочно 16 декабря.

Бланк можно скачать здесь (Бланк_осень_2024.pdf). Форму для отправки оценок здесь (Форма сбора заявок ГД в 2024-2025 году (осень) – Yandex Forms).

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Воспользоваться акциями могут все корпоративные клиенты «Альфа-банка» и новые клиенты «Яндекс Бизнеса» и «Яндекс Go для бизнеса».

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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