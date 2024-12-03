Итоги добровольческой работы подведут в Пскове 18 декабря
Ежегодное итоговое добровольческое мероприятие «Доброволец Псковской области» пройдёт в Пскове 18 декабря, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
Ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО пройдёт в региональном Доме молодёжи.
Мероприятие объединит представителей социально ориентированных НКО, штабов «Мы вместе», «Добро. Центров», участников гуманитарных миссий, бизнес-сообщества.
Порядка 200 волонтёров будут отобраны по активности на добро.рф.
Финальной частью встречи станет награждение наиболее активных волонтёров и добровольческих организаций региона по итогам работы в 2024 году.
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