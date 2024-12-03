Итоги добровольческой работы подведут в Пскове 18 декабря

11:23, 03 декабря 2024, ПАИ

Ежегодное итоговое добровольческое мероприятие «Доброволец Псковской области» пройдёт в Пскове 18 декабря, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО пройдёт в региональном Доме молодёжи.

Мероприятие объединит представителей социально ориентированных НКО, штабов «Мы вместе», «Добро. Центров», участников гуманитарных миссий, бизнес-сообщества.

Порядка 200 волонтёров будут отобраны по активности на добро.рф.

Финальной частью встречи станет награждение наиболее активных волонтёров и добровольческих организаций региона по итогам работы в 2024 году.