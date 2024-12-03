Подведены итоги Кубка Пскова по футзалу

11:18, 03 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по футзалу, который шёл на протяжении месяца в зале спорткомплекса «Писковичи». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова

























В соревнованиях участвовали 22 команды, которые боролись за золотой, серебряный и бронзовый кубки.

По результатам состязаний победителями золотого кубка стали футболисты команды «Строймаг», которая в финале обыграла «Реал» в серии пенальти после ничьей – 1:1 в основное время. Лучшим игроком здесь признали Константина Назимова.

Сборная прокуратуры в финале Серебряного кубка обыграла «Псков-2007» – 3:2 и стала обладателем трофея. Лучшим стал футболист проигравшего коллектива Егор Шатаилов. «Псковские пчёлки» выиграли бронзовый трофей, а игроком розыгрыша признали Георгия Петрова.

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