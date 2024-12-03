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Общество

Жители Псковской области смогут пройти тест на знание Конституции РФ

В субъектах РФ и русскоязычных общинах 37 иностранных государств идет подготовка масштабной акции 12 декабря — IX Всероссийскому тесту на знание Конституции РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тестирование со слоганом #гражданствуй традиционно основано на наиболее обсуждаемых обществом темах за прошедший год, соотнесенных искусственным интеллектом со статьями Конституции России. В этом году особый акцент в акции будет сделан на теме семьи, ее положения в обществе и государстве, основных правах и обязанностях главной ячейки общества. Каждому участнику будет доступен индивидуальный вариант тестирования из базы более чем в 100 вопросов, утвержденных экспертным советом акции под председательством соавтора Конституции РФ 1993 г. Бориса Эбзеева. По итогам акции всех участников ожидают подарки и поощрения партнерской программы Всероссийского теста на знание Конституции РФ.

IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря в онлайн-формате на платформе гражданин.дети. В акции смогут принять участие все русскоговорящие желающие в возрасте от 12 лет.

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