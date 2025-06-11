Один из основателей улиточной фермы «Эскарго д’Ор» принял участие в форуме «Путешествуй!»

19:36, 11 июня 2025, ПАИ

Один из основателей улиточной фермы «Эскарго д’Ор» (Псковская область) Алексей Корочкин стал участником V Международного туристического форума «Путешествуй!».

Он выступил на сессии «Эффективное развитие сельского туризма. Потенциал сельских территорий и малых городов».

Ферма «Золотая улитка» действительно отличный пример того, как можно решать сразу несколько задач – развивать уникальный бренд, продвигать интересный продукт и поднимать туризм: в Невельский район теперь автобусы с туристами заворачивают куда чаще.

Ранее сообщалось, что Псковская область стала одним из 25 российских регионов – участников экосистемы Discover Russia.