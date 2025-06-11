Один из основателей улиточной фермы «Эскарго д’Ор» принял участие в форуме «Путешествуй!»
Один из основателей улиточной фермы «Эскарго д’Ор» (Псковская область) Алексей Корочкин стал участником V Международного туристического форума «Путешествуй!».
Он выступил на сессии «Эффективное развитие сельского туризма. Потенциал сельских территорий и малых городов».
Ферма «Золотая улитка» действительно отличный пример того, как можно решать сразу несколько задач – развивать уникальный бренд, продвигать интересный продукт и поднимать туризм: в Невельский район теперь автобусы с туристами заворачивают куда чаще.
Ранее сообщалось, что Псковская область стала одним из 25 российских регионов – участников экосистемы Discover Russia.
Семьи погибших участников СВО отправились в Великий Новгород по благословению митрополита Матфея
Один из основателей улиточной фермы «Эскарго д’Ор» принял участие в форуме «Путешествуй!»
В Пскове прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвящённые 35-летию образования МЧС России
О развитии сельского хозяйства в Псковской области рассказали на «Серебряном дожде». Главное