​В Пскове прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвящённые 35-летию образования МЧС России

19:16, 11 июня 2025, ПАИ

Чемпионат Главного управления МЧС России по Псковской области по пожарно-спасательному спорту, посвящённый 35-летию образования МЧС России, прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Участников соревнований ждало настоящее испытание на прочность и ловкость. Им предстояло показать себя в двух зрелищных и требующих отличной физической подготовки дисциплинах: преодолеть полосу препятствий и подъём по штурмовой лестнице.

По результатам командного зачёта сборная 1-го пожарно-спасательного отряда заняла первое место, серебро взяла команда управлений и отделов главного управления, третье место заняла команда управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Призовые места в личном зачёте в дисциплине «полоса препятствий» распределились следующим образом. Среди женщин 19 лет и старше первое место заняла Анастасия Голубева (ГУ), второе – Согдиана Семёнова (ГУ), третье – Арина Кузнецова (ГУ).

Среди мужчин 19 лет и старше на первом месте Александр Григорьев (1 ПСО), на втором – Владислав Медведев (УНДиПР), на третьем – Илья Хахлев (1 ПСО).

В личном зачёте среди женщин 19 лет и старше в дисциплине «штурмовая лестница – второй этаж – учебная башня» первое место заняла Алина Панфилёнок (ГУ), второе – Согдиана Семёнова (ГУ), третье – Елизавета Волкова (ГУ).

В личном зачёте среди мужчин 19 лет и старше в дисциплине «штурмовая лестница – четвёртый этаж – учебная башня» первое место у Дениса Шунаева (1 ПСО), второе – у Александра Григорьева (1 ПСО), третье – у Ильи Хахлева (1 ПСО).

Также в соревнованиях состязались учащиеся образовательных учреждений Псковской области в следующих возрастных группах: девочки до 14 лет, девушки и юноши 15–16 лет, юниорки и юниоры 17–18 лет.