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Общество

В Псковской области живёт более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона

Международный день инвалида отмечают сегодня, 3 декабря.

  • В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова

В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона. Среди них – много спортсменов, которые постоянно занимают призовые места в соревнованиях, творческих и талантливых людей, которые радуют и восхищают своими способностями, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Спасибо за ваш оптимизм, готовность помогать в решении важных социальных вопросов, за ваше стремление изменить мир вокруг себя и сделать его лучше! И, конечно, спасибо всем специалистам, врачам, социальным работникам, которые помогают с адаптацией и оказывают необходимую помощь», – написал псковский губернатор.

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