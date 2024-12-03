В Псковской области живёт более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона

11:31, 03 декабря 2024, ПАИ

Международный день инвалида отмечают сегодня, 3 декабря.



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова







В Псковской области проживает более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые вносят значимый вклад в развитие региона. Среди них – много спортсменов, которые постоянно занимают призовые места в соревнованиях, творческих и талантливых людей, которые радуют и восхищают своими способностями, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Спасибо за ваш оптимизм, готовность помогать в решении важных социальных вопросов, за ваше стремление изменить мир вокруг себя и сделать его лучше! И, конечно, спасибо всем специалистам, врачам, социальным работникам, которые помогают с адаптацией и оказывают необходимую помощь», – написал псковский губернатор.