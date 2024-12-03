Кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут 21 декабря

12:09, 03 декабря 2024, ПАИ

Открытые Кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут в Пскове 21 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.

Помимо местных спортсменов, в турнире планирует принять участие команда из Новоржева. «Приглашали команды из близлежащих областей, но пока подтверждения нет», – подчеркнула Виктория Алферова.

В рамках турнира будет разыграно порядка 40 комплектов наград в двух основных категориях: традиционное ушу (кунг-фу) и таолу. Соревнования являются отборочным этапом на окружные старты. Для участников состязаний возможно присвоение спортивных разрядов.

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