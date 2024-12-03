Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Продажи сельхозтехники в России упали на 16,5%

С января по октябрь 2024 года продажи новой отечественной сельхозтехники в России упали на 16,5 %, до 167,5 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш».

Фото: ПАИ

Отгрузки сеялок сократились на 22,5 %, до 2,76 тысячи штук, зерноуборочных комбайнов – на 27,7 %, до 2,87 тысячи штук, сельхозтракторов – на 13,2 %, до 3,39 тысячи штук. В целом объёмы производства и экспорта сократились на 12,6 % и 9,6 % – до 205,8 миллиарда рублей и 14,1 миллиарда рублей соответственно.

Продажи выросли только в сегментах пресс-подборщиков – на 32,7 %, жаток – на 11,7 % и косилок – на 4,1 %.

Причиной упадка продаж специализированной техники является высокая ключевая ставка, из-за роста которой коммерческие кредиты и лизинг стали недоступными для аграриев, объяснили в «Росспецмаше». Также в качестве причин ассоциация указывает на недостаточное финансирование ключевых мер государственной поддержки.

Напомним, что последнее повышение ключевой ставки до 21 % было в октябре, однако это не предел. Так, эксперты, а в частности начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов, указывают на её очередное повышение на ближайшем заседании регулятора в декабре – это делается для того, чтобы к 2026 году снизить инфляцию к 4 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 декабря 2024

Продажи сельхозтехники в России упали на 16,5%
03 декабря 2024

25% псковских компаний пытаются удержать каждого сотрудника от увольнения
02 декабря 2024

О возможностях развития сельского туризма в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
02 декабря 2024

Стало известно, кто получит в России «налоговый кешбэк»
02 декабря 2024

Кто вернёт деньги вкладчику, если у банка их нет, рассказал эксперт
02 декабря 2024

Псковичи стали чаще открывать банковские вклады
02 декабря 2024

В Пскове приняли бюджет города на 2025 год в первом чтении
02 декабря 2024

Хозяйка «Хлебного хутора» станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...