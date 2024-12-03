Продажи сельхозтехники в России упали на 16,5%

12:37, 03 декабря 2024, ПАИ

С января по октябрь 2024 года продажи новой отечественной сельхозтехники в России упали на 16,5 %, до 167,5 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш».

Отгрузки сеялок сократились на 22,5 %, до 2,76 тысячи штук, зерноуборочных комбайнов – на 27,7 %, до 2,87 тысячи штук, сельхозтракторов – на 13,2 %, до 3,39 тысячи штук. В целом объёмы производства и экспорта сократились на 12,6 % и 9,6 % – до 205,8 миллиарда рублей и 14,1 миллиарда рублей соответственно.

Продажи выросли только в сегментах пресс-подборщиков – на 32,7 %, жаток – на 11,7 % и косилок – на 4,1 %.

Причиной упадка продаж специализированной техники является высокая ключевая ставка, из-за роста которой коммерческие кредиты и лизинг стали недоступными для аграриев, объяснили в «Росспецмаше». Также в качестве причин ассоциация указывает на недостаточное финансирование ключевых мер государственной поддержки.

Напомним, что последнее повышение ключевой ставки до 21 % было в октябре, однако это не предел. Так, эксперты, а в частности начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов, указывают на её очередное повышение на ближайшем заседании регулятора в декабре – это делается для того, чтобы к 2026 году снизить инфляцию к 4 %.