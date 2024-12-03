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Общество

Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области

На мемориале в деревне Ершово Псковского района будет гореть Вечный огонь, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
    Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

Этот вопрос в рамках выездного совещания обсудили гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Объект включён в план на 2025 год. Работы по строительству газопровода и установке необходимого оборудования для обеспечения постоянного горения огня выполнят в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

«В Псковской области уже переведены на постоянный режим горения все девять Вечных огней и в перспективе планируем зажечь новые как символ вечной памяти о подвигах солдат-освободителей», – подчеркнул Антон Дымов.

В 1944 году в районе Ершово при прорыве линии обороны «Пантера» шли кровопролитные бои. На мемориале упокоены солдаты, сержанты и офицеры Красной армии – герои Великой Отечественной войны.

Кроме того, в перспективе планируют зажечь Вечный огонь на мемориале «Жидилов Бор». В ближайшее время здесь запланировано благоустройство. В его рамках рассматривают возможность строительства и оборудования необходимых коммуникаций под Вечный огонь.

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