Новый Вечный огонь зажгут в Псковской области
На мемориале в деревне Ершово Псковского района будет гореть Вечный огонь, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
Этот вопрос в рамках выездного совещания обсудили гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Псковского района Наталья Фёдорова.
Объект включён в план на 2025 год. Работы по строительству газопровода и установке необходимого оборудования для обеспечения постоянного горения огня выполнят в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».
«В Псковской области уже переведены на постоянный режим горения все девять Вечных огней и в перспективе планируем зажечь новые как символ вечной памяти о подвигах солдат-освободителей», – подчеркнул Антон Дымов.
В 1944 году в районе Ершово при прорыве линии обороны «Пантера» шли кровопролитные бои. На мемориале упокоены солдаты, сержанты и офицеры Красной армии – герои Великой Отечественной войны.
Кроме того, в перспективе планируют зажечь Вечный огонь на мемориале «Жидилов Бор». В ближайшее время здесь запланировано благоустройство. В его рамках рассматривают возможность строительства и оборудования необходимых коммуникаций под Вечный огонь.
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