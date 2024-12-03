60 студентов из Курска приехало в Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем работа»

14:12, 03 декабря 2024, ПАИ

60 студентов из Курской области приехало в Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем работа». Мероприятие стартовало на площадке Дома молодёжи в Пскове во вторник, 3 декабря.

Присутствующих поприветствовала председатель комитета по труду и занятости региона Алёна Трунова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Регионов, которые хотят принимать у себя ребят, на самом деле много. И все предлагают свои программы. И мы год назад создали Молодёжный кадровый центр, который у нас старается разрабатывать интересные форматы: кадровую мафию, домино, игры в VR-очках, экскурсии. И предприятия также постоянно ищут новые форматы. Нам было интересно расширить аудиторию, чтобы пробовать наши форматы не только на ребятах из Псковской области, но и выходить дальше. У нас очень классные работодатели, у нас много рабочих мест, и они очень хотят себя показать. И мы хотим показать не только работодателей, не только Молодежный кадровый центр, но и саму Псковскую область», – подчеркнула она.

Студенты посетят производственные площадки региона, а также познакомятся с работой кадрового центра «Работа России» и Молодёжного кадрового центра.

Также молодые люди примут участие в профориентационных играх «Кадры» и «Атлас профессий». Они направлены на развитие навыков командной работы, безопасного трудоустройства и понимания различных профессий.

Добавим, что проект реализуется областным центром занятости, комитетом по труду и занятости Псковской области и Росмолодёжью.