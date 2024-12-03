Учитель-логопед из Псковской области победила в национальном конкурсе «Педагогическая лига»

14:26, 03 декабря 2024, ПАИ

Учитель-логопед центра специального образования № 2 (Пыталово) Эльвира Евтушенко победила в национальном конкурсе педагогического профессионального мастерства логопедов и дефектологов «Педагогическая лига» и теперь входит в состав экспертов федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единый урок.рф». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Конкурс проводило Агентство поддержки государственных инициатив при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ.

«Достижение Эльвиры Евтушенко – результат её труда, преданности делу и любви к детям. Мы уверены, что её опыт и знания принесут пользу не только нашим ученикам, но и образовательному сообществу в целом», – подчеркнули в центре специального образования № 2.