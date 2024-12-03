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Уроженец Псковской области претендует на премию лучшему молодому игроку РПЛ

Уроженец Псковской области Ярослав Михайлов, выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург», вошёл в число номинантов премии «Первая пятёрка-2024». Об этом пишет организатор события «Советский спорт» в своём телеграм-канале.

Уроженец Псковской области стал номинантом премии лучших молодых игроков года в РПЛ. Фото: ФК «Пари НН» / Александр Чурбанов

В нынешнем году номинантами премии стали 12 игроков РПЛ. Среди них футболисты «Локомотива», махачкалинского «Динамо», «Крыльев Советов», «Пари НН», «Краснодара», «Ростова», «Оренбурга» и «Рубина». В число номинантов вошёл 19-летний игрок железнодорожников Алексей Батраков, который сейчас идёт на втором месте в списке бомбардиров РПЛ с десятью голами в 16 матчах.

Михайлов в нынешнем сезоне провёл 16 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Голосование за номинантов премии идёт в телеграм-канале издания «Советский спорт».

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