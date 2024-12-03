Курский театр кукол покажет два спектакля в Пскове
Курский государственный театр кукол покажет два спектакля в Пскове 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Большие гастроли» Курский театр кукол устроил в честь своего 80-летия. С 6 по 14 декабря труппа театра побывает в Пскове, Санкт-Петербурге, Лодейном Поле, Выборге и Петрозаводске.
На псковской сцене гости покажут спектакли «Веселые уроки» (0+) и «Солнышко и снежные человечки» (0+). Показы пройдут 6 декабря.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 декабря 2024
60 студентов из Курска приехало в Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем работа»
03 декабря 2024
Замдиректора Псковского областного центра занятости представила на форуме опыт региона по поддержке участников СВО