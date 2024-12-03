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Общество

Курский театр кукол покажет два спектакля в Пскове

Курский государственный театр кукол покажет два спектакля в Пскове 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Большие гастроли» Курский театр кукол устроил в честь своего 80-летия. С 6 по 14 декабря труппа театра побывает в Пскове, Санкт-Петербурге, Лодейном Поле, Выборге и Петрозаводске.

На псковской сцене гости покажут спектакли «Веселые уроки» (0+) и «Солнышко и снежные человечки» (0+). Показы пройдут 6 декабря.

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