Курский театр кукол покажет два спектакля в Пскове

14:47, 03 декабря 2024, ПАИ

Курский государственный театр кукол покажет два спектакля в Пскове 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Большие гастроли» Курский театр кукол устроил в честь своего 80-летия. С 6 по 14 декабря труппа театра побывает в Пскове, Санкт-Петербурге, Лодейном Поле, Выборге и Петрозаводске.

На псковской сцене гости покажут спектакли «Веселые уроки» (0+) и «Солнышко и снежные человечки» (0+). Показы пройдут 6 декабря.