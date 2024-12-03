В РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования
В РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования – там считают необходимым сначала собрать мнения экспертов, а потом уже обсуждать эту инициативу, пишет РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что в Госдуму внесли законопроект с предложением запретить распитие алкоголя в том числе в поездах дальнего следования. Там же шла речь об инициативе увеличить штрафы за курение на транспорте.
Замгендиректора РЖД Иван Колесников, говоря о той части, что касается алкоголя, отметил, что всегда есть вариативность в принятии решений.
Говоря же об идее увеличить штрафы за курение, он сказал, что надо изучить практику других стран. Колесников при этом подчеркнул, что РЖД не вернут разрешение на курение в поездах дальнего следования.
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