В РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования

14:48, 03 декабря 2024, ПАИ

В РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования – там считают необходимым сначала собрать мнения экспертов, а потом уже обсуждать эту инициативу, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что в Госдуму внесли законопроект с предложением запретить распитие алкоголя в том числе в поездах дальнего следования. Там же шла речь об инициативе увеличить штрафы за курение на транспорте.

Замгендиректора РЖД Иван Колесников, говоря о той части, что касается алкоголя, отметил, что всегда есть вариативность в принятии решений.

Говоря же об идее увеличить штрафы за курение, он сказал, что надо изучить практику других стран. Колесников при этом подчеркнул, что РЖД не вернут разрешение на курение в поездах дальнего следования.