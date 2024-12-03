В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой

15:30, 03 декабря 2024, ПАИ

Фура и мотоцикл столкнулись на улице Октябрьской у дома № 54 в Пустошке. В результате ДТП у мотоциклиста оторвало руку. Его госпитализировали в медучреждение, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.