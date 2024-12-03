Михаил Ведерников возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

15:35, 03 декабря 2024, ПАИ

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Венок с надписью «От жителей Псковской области» был установлен почетным караулом перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Затем глава региона вместе с другими представителями псковской делегации почтил минутой молчания память павших защитников Отечества.

В этот день в Александровском саду собрались сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от региона Наталья Мельникова, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Борисов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, первый заместитель губернатора Денис Салий и другие официальные лица.

Цветы и венок от псковской делегации стали символом вечной памяти бессмертного подвига советских и российских воинов, погибших за свободу и независимость Родины.