Михаил Ведерников возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Венок с надписью «От жителей Псковской области» был установлен почетным караулом перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Затем глава региона вместе с другими представителями псковской делегации почтил минутой молчания память павших защитников Отечества.
В этот день в Александровском саду собрались сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от региона Наталья Мельникова, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Борисов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, первый заместитель губернатора Денис Салий и другие официальные лица.
Цветы и венок от псковской делегации стали символом вечной памяти бессмертного подвига советских и российских воинов, погибших за свободу и независимость Родины.
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