Мира больше нет: новость из Японии огорчила жителей Земли

16:29, 03 декабря 2024, ПАИ

Сибирский кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ в 2012 году, скончался сегодня, 3 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей префектуры.

Мир заболел лимфомой в июне, лечение не помогло. Кот скончался сегодня утром в возрасте 12 лет.

Кот был полноценным членом семьи губернатора японской префектуры Акита. В беседе с ТАСС в 2020 году Норихиса Сатакэ отмечал, что кот Мир был добрым и ладил с другими котами, в семье его любили, он соответствовал своему имени.