Псковичу раздробило пальцы ноги на заводе

16:40, 03 декабря 2024, ПАИ

Псковичу раздробило пальцы на левой ноге во время работы на заводе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

57-летний работник получил травму из-за упавшего на ногу тяжёлого предмета.

Подробности происшествия уточняются.