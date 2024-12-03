Псковичу раздробило пальцы ноги на заводе
Псковичу раздробило пальцы на левой ноге во время работы на заводе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
57-летний работник получил травму из-за упавшего на ногу тяжёлого предмета.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 декабря 2024
Стали известны подробности ДТП, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
02 декабря 2024
Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе