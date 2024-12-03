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Пскович сенсационно стал бронзовым призёром первенства СЗФО по шахматам

Пскович Дмитрий Голубев стал бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по шахматам среди юношей до 15 лет, которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсмена, экс-чемпион Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова.

Дмитрий Голубев. Фото: с личной страницы Эвелины Галахановой в соцсети «ВКонтакте»

В девяти турах Дмитрий Голубев набрал 6,5 очка, одержав четыре победы, сыграв пять раз вничью и не потерпев ни одного поражения. Вместе с ним такой результат продемонстрировали ещё два шахматиста, но пскович оказался выше по дополнительным показателям.

При международном рейтинге 1 497 пунктов Голубев показал игру на 1 831 пункт, увеличив свой итоговый показатель на 160 единиц. Среди 70 участников он занимал 38-е место в рейтинге до начала соревнований. В решающей партии первенства псковский шахматист сыграл вничью с соперником, у которого самый высокий рейтинг на турнире. Разница между ними составляла более 300 пунктов.

Тренером Дмитрия Голубева является экс-чемпион Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова, которая с недавнего времени живёт в Нижнем Новгороде. Несмотря на переезд, тренер и ученик продолжили занятия в онлайн-формате. «Очень волновалась за него. Видела, что он стартует 38-й, шансов было мало. Но я знала нашу подготовку. Вы не представляете, какой он трудолюбивый, старательный. Слышит каждое моё слово, выполняет всё, что я ему говорю. Мы с ним готовились каждый день по два часа. Он всё учил. Всё пошло, как задумано. Он большой молодец, очень за него рада», – отметила тренер спортсмена.

Помимо медали Дмитрий Голубев получил возможность отправиться на всероссийский этап соревнований, где сойдутся лучшие шахматисты страны в своём возрасте. Эвелина Галаханова отметила, что в Высшую лигу её подопечный отправится впервые.

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