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Происшествия

Стали известны подробности ДТП, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой

Подробности дорожно-транспортного происшествия в Пустошке, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Псковской области мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительной информации, на 472-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошке 83-летний водитель мотоцикла при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил фуру MAN. Транспортные средства столкнулись. За рулём большегруза находился 22-летний мужчина.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали в медицинское учреждение с травматической ампутацией правого предплечья. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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