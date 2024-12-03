Стали известны подробности ДТП, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой

16:58, 03 декабря 2024, ПАИ

Подробности дорожно-транспортного происшествия в Пустошке, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, на 472-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пустошке 83-летний водитель мотоцикла при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил фуру MAN. Транспортные средства столкнулись. За рулём большегруза находился 22-летний мужчина.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали в медицинское учреждение с травматической ампутацией правого предплечья. Обстоятельства произошедшего выясняются.