751 ребёнок родился осенью в Псковском перинатальном центре

17:11, 03 декабря 2024, ПАИ

751 ребенок родился этой осенью в Псковском клиническом перинатальном центре, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Количество мальчиков и девочек почти одинаковое: 376 и 375 соответственно. На свет в том числе появились 12 пар двойняшек.

«Двойное счастье всегда вызывает улыбки и радость у родителей и родных. Такие события подчеркивают важность семейных ценностей и радость материнства. Поздравляю всех родителей с этим замечательным событием, а медицинский персонал перинатального центра — с успешной работой и высоким уровнем заботы о будущих мамах и их детях», - написала Марина Гаращенко.