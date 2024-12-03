751 ребёнок родился осенью в Псковском перинатальном центре
751 ребенок родился этой осенью в Псковском клиническом перинатальном центре, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Количество мальчиков и девочек почти одинаковое: 376 и 375 соответственно. На свет в том числе появились 12 пар двойняшек.
«Двойное счастье всегда вызывает улыбки и радость у родителей и родных. Такие события подчеркивают важность семейных ценностей и радость материнства. Поздравляю всех родителей с этим замечательным событием, а медицинский персонал перинатального центра — с успешной работой и высоким уровнем заботы о будущих мамах и их детях», - написала Марина Гаращенко.
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