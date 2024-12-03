Открытое мероприятие «Мир юридических профессий» организовали в Псковском городском суде

18:20, 03 декабря 2024, ПАИ

Открытое мероприятие «Мир юридических профессий» проведено в Псковском городском суде сегодня, в День юриста, 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Учащимся 10-го класса социального экономического лицея № 21 и Тямшанской гимназии продемонстрировали фрагмент судебного заседания по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого.

В мероприятии приняли участие действующие юристы, в том числе помощник прокурора Пскова Ярослав Андреев.