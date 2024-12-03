Открытое мероприятие «Мир юридических профессий» организовали в Псковском городском суде
Открытое мероприятие «Мир юридических профессий» проведено в Псковском городском суде сегодня, в День юриста, 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
Учащимся 10-го класса социального экономического лицея № 21 и Тямшанской гимназии продемонстрировали фрагмент судебного заседания по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого.
В мероприятии приняли участие действующие юристы, в том числе помощник прокурора Пскова Ярослав Андреев.
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