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Общество

Более 260 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

262 879 человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

В этом году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа A (H1N1) и B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Псковичей также призвали надевать маски в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

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