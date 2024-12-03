Более 260 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

18:55, 03 декабря 2024, ПАИ

262 879 человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В этом году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа A (H1N1) и B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Псковичей также призвали надевать маски в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.