Наталью Горбачёву переизбрали председателем областного профсоюза образования

19:55, 03 декабря 2024, ПАИ

Наталью Горбачёву переизбрали председателем Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Такое решение приняли большинство голосов в ходе X отчётно-выборной конференции профсоюза, которая прошла в Пскове сегодня, 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа







В работе конференции приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Наталья Горбачёва выступила с докладом об итогах деятельности организации и подчеркнула, что важно не только оценить то, что было сделано, но и приумножить результаты.

Коллеги большинством голосов поддержали её кандидатуру на новый срок.

«Очередной пятилетний срок должен стать ещё более насыщенным и продуктивным для вашей организации», – отметил Игорь Иванов, поздравляя Наталью Горбачёву от лица профсоюзного движения региона.

В ходе конференции также прошла церемония награждения социальных партнёров и активистов профсоюза, а Игоря Иванова наградили нагрудным знаком ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ за активную работу в профсоюзе.

Кроме того, на конференции было принято решение выдвинуть кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа. За это предложение делегаты проголосовали единогласно.