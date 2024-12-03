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Новый руководитель направления по работе с молодёжью избран в псковской организации «След «Пантеры»

На ежегодной конференции «Следа «Пантеры» избран новый член совета объединения, отвечающий за работу с молодёжью. Об этом ПАИ сообщили в военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».

Фото: военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» в соцсети «ВКонтакте»

Вопрос о переизбрании члена совета появился в повестке конференции в связи с самоотводом Ирины Сергеевой. Кандидатура Павла Григорьева, нынешнего командира Пушкиногорского поискового отряда имени Воробьёва, поддержана присутствующими единогласно.

Павел Григорьев занимается поисковой деятельностью с 1999 года. Является педагогом с большим стажем. Всю свою жизнь посвятил воспитанию патриотической молодёжи, отметили в военно-патриотической поисковой общественной организации.

Отметим, больше 20 лет Павел Григорьев занимает пост председателя Псковской региональной общественной организации «Детско-юношеско-молодёжный спортивный патриотический клуб «Патриот» имени Героя России А. В. Воробьёва». В организации является инициатором и организатором молодёжных турниров, слётов, спортивных сборов.

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