Два псковских работодателя привлечены к административной ответственности за неофициальное трудоустройство
В Пскове к административной ответственности привлекли двух работодателей, не оформивших трудовые отношения с работниками. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Трудовая инспекция рассмотрела материалы проверки прокуратуры Пскова. Установлено, что владельцы двух организаций общественного питания допустили к работе шеф-повара и официанта без оформления с ними трудовых отношений.
Госинспекция труда в Псковской области привлекла директора ресторана и индивидуального предпринимателя к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что фальшивую банкноту номиналом сто долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук.
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Два псковских работодателя привлечены к административной ответственности за неофициальное трудоустройство
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