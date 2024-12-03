Два псковских работодателя привлечены к административной ответственности за неофициальное трудоустройство

21:27, 03 декабря 2024, ПАИ

В Пскове к административной ответственности привлекли двух работодателей, не оформивших трудовые отношения с работниками. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Трудовая инспекция рассмотрела материалы проверки прокуратуры Пскова. Установлено, что владельцы двух организаций общественного питания допустили к работе шеф-повара и официанта без оформления с ними трудовых отношений.

Госинспекция труда в Псковской области привлекла директора ресторана и индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что фальшивую банкноту номиналом сто долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук.