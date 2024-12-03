Андрей Мошков проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в великолукском СИЗО
Прокурор Псковской области Андрей Мошков проверил соблюдение законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также уголовно-исполнительного законодательства в следственном изоляторе № 2 в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.
В ходе проверки прокурор посетил карцер, камерные и жилые помещения отряда хозяйственного обслуживания. При обходе каждого объекта проводились беседы с обвиняемыми и осуждёнными на предмет наличия жалоб и заявлений. При необходимости давались разъяснения.
По результатам обхода прокурор области указал на необходимость неукоснительного соблюдения прав и законных интересов лиц, заключённых под стражу.
Андрей Мошков проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в великолукском СИЗО
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