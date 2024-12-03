Андрей Мошков проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в великолукском СИЗО

22:37, 03 декабря 2024, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проверил соблюдение законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также уголовно-исполнительного законодательства в следственном изоляторе № 2 в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки прокурор посетил карцер, камерные и жилые помещения отряда хозяйственного обслуживания. При обходе каждого объекта проводились беседы с обвиняемыми и осуждёнными на предмет наличия жалоб и заявлений. При необходимости давались разъяснения.

По результатам обхода прокурор области указал на необходимость неукоснительного соблюдения прав и законных интересов лиц, заключённых под стражу.