Маленькие трагедии в псковском театре

19:45, 04 декабря 2024, ПАИ

В минувшие выходные в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Маленькие трагедии» по мотивам произведений Александра Пушкина. Легендарные драматические сцены «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» обрели новое звучание в трактовке режиссёра Гульназ Балпеисовой. В привычный литературный коктейль из четырёх пьес добавлена щепотка «Фауста», «Онегина», «Сцен из рыцарских времён» и ещё несколько других известных отрывков пушкинских произведений, которые многие знают ещё со школьной парты.

Ай да сукин сын!

Для большинства, как в школе завещали, Пушкин – это и гений, и классик русской литературы, и «солнце поэзии». Такой рафинированный интеллигент, образец стиля и безнадёжный романтик. А то, какой он весельчак и ловелас, сумасброд и рок-звезда своего времени, железно знают лишь те, кто однажды с головой окунулся в биографию и творчество гения. Гульназ Балпеисова, похоже, в теме. Она будто доказывает: Пушкин не может быть занудным! Такого же мнения, похоже, Денис Кугай. «Пушкин, ай да сукин сын!» – произносит известную фразу актёр, исполняя при этом роль Лепорелло. Делает это неожиданно и как бы невзначай – ремаркой от самого себя.

Накал страстей

В «Маленьких трагедиях» каждый актёр прожил свою череду перевоплощений: 11 исполнителей сыграли 24 разные по содержанию и характеру роли. Так, Ксения Чехова вышла к зрителю сразу в трёх ролях: Лауры, Мери и Золотого человека. И исполнила их блестяще. Каждый из зрителей смог в этом убедиться. И не только потому, что её экстравагантный «денежный» образ запомнится любому, а потому что пела и двигалась она в этом спектакле превосходно. Что касается безупречности пения, оценить не берусь. А вот пластика актрисы действительно достойна восхищения. Чего только стоит сцена, когда её героиня Мери в красном платье, будто Кармен, танцует на столе. По накалу страстей и горящим мужским глазам в зале можно сказать, что эта сцена побила рекорды эффектности и сладострастия. И вошла в топ-5 самых ярких в постановке. Так же как и сцена любви к деньгам прямо в сундуке...

«Два в одном» сыграл Алексей Ухов. И это одна из самых сильных и пронзительных сцен в почти трёхчасовом спектакле. Потому что монолог-диалог Моцарта и Сальери, сыгранный одним артистом, действительно получился проникновенным. Тема гениальности и злодейства, зависти и смерти – весь драматизм ситуации подчёркнут музыкальной составляющей и гротескной игрой театра масок.

Шалость удалась

В «Маленьких трагедиях» слышны не только классическая музыка, но и испанские мотивы, поэтому похождения Альбера (Максим Плеханов) и Дон Гуана (Георгий Болонев), а также бряцание рыцарских доспехов Дон Карлоса (Максим Плеханов) приобретают ещё большую наполненность. Живая музыка – контрабас (Игорь Колосов), ударные (Ярослав Погодин), клавишные (Борис Федотов), гитара (Иван Фёдоров) – звучала прямо со сцены, подчёркивая драматические моменты и эмоциональную насыщенность повествования.

От случая к случаю кардинально меняется и пластика: то изобилует заострёнными движениями, потом сменяется плавными, змеиными, то артисты исполняют жаркое фламенко. Так, эпизод на придворном балу по мотивам «Скупого рыцаря» выглядит очень комичным именно за счёт выразительных средств хореографии.

Декорации, реквизит, костюмы и грим – все доступные театру средства переносят зрителя в исторический контекст пьесы, добавляя атмосферу эпохи. На актрисах элегантные платья, многослойные юбки, корсеты, мантильи и другие интересные элементы женского гардероба XVIII века. На актёрах ещё интереснее: доспехи, жилеты, кители, воротнички, напудренные парики. А особого внимания заслуживает грангола – гофрированный круглый испанский воротник, который придаёт облику колорита. В общем, весь спектакль появляются всё новые сюрпризы: то обломок капители колонны обрушится в центре сцены, то дождь из лепестков роз послыпется, то стол с деликатесами во время чумы развернётся, то электрокрысы побегут по сцене. И таких цепляющих глаз и внимание эффектов бесчисленное множество.

Вечный

Меняются сцены и декорации – одно остаётся неизменным: уже более двухсот лет Пушкина всё так же любят. Александр Сергеевич жил, жив и будет жить. Всё о том же его пьесы – о людской алчности, слабости, гордыне, зависти, разврате, скряжничестве и других пороках, а также о расплате за них. На протяжении спектакля у зрителя найдётся время, чтобы и посмеяться, и взгрустнуть, и призадуматься над вечными истинами.