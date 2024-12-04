День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечают сегодня

07:11, 04 декабря 2024, ПАИ

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ожидает Нового года, сообщает calend.ru.

В этот день во многих странах мира почтовые службы начинают принимать письма Деду Морозу. Кроме того, открываются специальные почтовые отделения, где дети и их родители могут отправить свои послания с пожеланиями подарков.

Каждый год российский Дед Мороз получает миллионы писем и электронных посланий от детей со всей России и стран СНГ.

Ранее сообщалось, что каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить туристическую путёвку.