День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечают сегодня
4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ожидает Нового года, сообщает calend.ru.
В этот день во многих странах мира почтовые службы начинают принимать письма Деду Морозу. Кроме того, открываются специальные почтовые отделения, где дети и их родители могут отправить свои послания с пожеланиями подарков.
Каждый год российский Дед Мороз получает миллионы писем и электронных посланий от детей со всей России и стран СНГ.
Ранее сообщалось, что каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить туристическую путёвку.
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