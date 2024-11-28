Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить туристическую путёвку

14:09, 28 ноября 2024, ПАИ

Каждый пятый опрошенный пскович в качестве подарка на Новый год хочет получить туристическую путёвку, а ещё 16 % ждут деньги, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Отправиться в путешествие чаще мечтают псковички: 26 % женских голосов против 13 % мужских. Также 6 % девушек предпочли бы найти под ёлкой косметику, 5 % – подарочный сертификат, 4 % – книгу. Деньгам больше обрадовались бы мужчины, чем женщины: 22 % и 10 % соответственно. 12 % респондентов-мужчин не против нового смартфона, 5 % будут рады товарам для спорта и 4 % – инструментам для ремонта и строительства.

На первом месте среди подарков – деньги, о получении которых грезят 19 % участников опроса до 35 лет. Далее с небольшим отрывом друг от друга расположились гаджеты и сертификаты на курсы: 12 % и 11 %. Горожане старше 45 лет чаще мечтают о путешествии – таких 26 %. Также среди мечтателей о получении путёвки на отдых больше всего замечено людей с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц – их 33 %.

Добавим, что 36 % опрошенных псковичей ждут подарок-сюрприз на Новый год. Интересно, что любителей сюрпризов в праздничную ночь больше среди мужчин, чем среди женщин: 42 % и 31 %.

Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. А 28 декабря, в субботу, будет рабочий день, чтобы освободить понедельник, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что приём заявок на «Ёлку желаний» продлится до 20 декабря, а снятие и исполнение желаний пройдёт с 5 декабря по 28 февраля. В 2024 году организаторы акции расширили категории участников, и теперь заявку могут подать дети из семей, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных регионах. Также любой желающий с 21 ноября по 25 декабря может сделать благотворительное пожертвование на официальном сайте праздникнастол.рф в рамках акции «Праздник на стол». На собранные средства будут приобретены продуктовые сертификаты в «Пятёрочку», которые передадут участникам перед Новым годом.