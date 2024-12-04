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Общество

У россиян самыми популярными животными стали кошки

Кошки стали самыми популярными питомцами среди россиян в этом году, обойдя собак, грызунов и рептилий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов компании «Четыре Лапы».

Кошки стали самыми популярными питомцами среди россиян в этом году. Фото: ПАИ

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян, 60% опрошенных предпочитают кошек, в то время как собаки занимают второе место с 58%. Грызуны и рептилии встречаются значительно реже – всего 5% и 2% соответственно.

Также отмечается, что более трети владельцев домашних животных регулярно посещают общественные заведения вместе с питомцами. При этом только 17% респондентов путешествуют с животными. Если питомец не сопровождает хозяина в поездке, чаще всего его оставляют у родственников или друзей, а услуги отелей для животных используют лишь 5% опрошенных.

По количеству мест, где разрешено находиться с животными, лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург, а третье место делят Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Более половины владельцев домашних животных признаются, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с питомцем, а 48% хотели бы видеть больше мест для выгула в своем городе.

С ростом популярности пет-культуры в России увеличивается запрос на общественные места, адаптированные для животных, отметили в компании. Почти 66% респондентов считают важным наличие пет-френдли-ресторанов и отелей, однако фактическое использование таких услуг (например, размещение в гостиницах для владельцев питомцев) остается низким – всего 31%.

О том, почему в Пскове не все отели рады туристам с домашними питомцами, читайте по ссылке.

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