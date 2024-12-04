Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем полезны зимние фрукты и во сколько обойдутся псковичам: объяснения экспертов

Чем полезны зимние фрукты, как их выбрать и сильно ли это ударит по кошельку, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты из выпуска телеканала

Один из фруктов, который предпочитают покупать зимой, – гранат. Он, как отмечают эксперты, благотворно влияет на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную систему, улучшает состояние кожи и полости рта, полезен при заболеваниях крови. Спелый гранат на ощупь твёрдый, но не каменный, при нажатии пальцы должны слегка пружинить.

«Сирийский гранат – это сладкий гранат. У него тонкие перегородки, крупная семечка, ядро насыщенное. А азербайджанский, в свою очередь, маленький, и перегородки у него толстые», – пояснила продавец Любовь Петрова.

Любовь Петрова

Зимой также особой популярностью пользуются мандарины и апельсины. В них много меди, которая помогает лучше усваиваться белкам, жирам и углеводам, а еще витаминов группы В. Как отмечают специалисты, основная польза мандаринов и апельсинов в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга. Предпочтение стоит отдавать тем плодам, у которых однородный цвет и нет вмятин.

Свои правила есть при покупке ещё одного зимнего фрукта – хурмы. Спелый плод должен быть насыщенного цвета и равномерного окраса. Например, вяжущие сорта хурмы при созревании становятся яркими, красно-оранжевыми, а шоколадная хурма приобретает коричневый цвет. Если же фрукт слишком бледный или имеет зеленоватые пятна, то, скорее всего, он неспелый.

Хурма помогает при заболеваниях глаз, дыхательной системы, укрепляет сердце, иммунитет, снижает риск развития анемии. Сегодня её цена стартует от 200 рублей и достигает 600. Мандарины же для псковичей обойдутся в 300-450 рублей, а гранат – от 200 до 600. Продавцы признаются, что в сравнении с прошлым годом ценник взлетел наполовину. Это заметили и сами псковичи.

«Сейчас такой ценник, конечно, громадный. Гранат я не беру, очень дорого, а мандарины беру те, которые чуть подешевле», – признается женщина.

Врачи же призывают заботиться о здоровье и не жалеть денег на фрукты, ведь дневная норма этих продуктов меньше, чем может показаться.

Павел Егоров

«Главное – придерживаться суточных норм и учитывать свои хронические имеющиеся заболевания. Хурма – до двух плодов в день, апельсин – один фрукт в день, а мандарины – до пяти плодов в день. Гранатом тоже лучше не злоупотреблять. Достаточно одного плода в день», – рассказал фельдшер Псковской городской поликлиники Павел Егоров.

Кроме того, стоит обратить внимание и на места, где продаются фрукты.

Надежда Шаманская

«В несанкционированных местах для торговли продукцию покупать нельзя. Нужно выбирать магазины или рынки. Как правило, у продавца всегда должна быть личная медицинская книжка и сопроводительные документы на реализованную продукцию», – объяснила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Надежда Шаманская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 декабря 2024

Псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза
04 декабря 2024

«Дедовы снасти» демонтируют на улице Рокоссовского в Пскове
04 декабря 2024

Михаил Мишустин удостоил премии Правительства РФ коллектив «Мальской долины»
04 декабря 2024

24% псковичей не покупают новогодние подарки
04 декабря 2024

Чем полезны зимние фрукты и во сколько обойдутся псковичам: объяснения экспертов
04 декабря 2024

У россиян самыми популярными животными стали кошки
04 декабря 2024

Сирены завоют сегодня в Псковской области
04 декабря 2024

Положительную динамику в заболеваемости пневмонией среди детей фиксируют в псковской инфекционке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...