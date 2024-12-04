Чем полезны зимние фрукты и во сколько обойдутся псковичам: объяснения экспертов

09:09, 04 декабря 2024, ПАИ

Чем полезны зимние фрукты, как их выбрать и сильно ли это ударит по кошельку, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Один из фруктов, который предпочитают покупать зимой, – гранат. Он, как отмечают эксперты, благотворно влияет на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную систему, улучшает состояние кожи и полости рта, полезен при заболеваниях крови. Спелый гранат на ощупь твёрдый, но не каменный, при нажатии пальцы должны слегка пружинить.

«Сирийский гранат – это сладкий гранат. У него тонкие перегородки, крупная семечка, ядро насыщенное. А азербайджанский, в свою очередь, маленький, и перегородки у него толстые», – пояснила продавец Любовь Петрова.

Зимой также особой популярностью пользуются мандарины и апельсины. В них много меди, которая помогает лучше усваиваться белкам, жирам и углеводам, а еще витаминов группы В. Как отмечают специалисты, основная польза мандаринов и апельсинов в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга. Предпочтение стоит отдавать тем плодам, у которых однородный цвет и нет вмятин.

Свои правила есть при покупке ещё одного зимнего фрукта – хурмы. Спелый плод должен быть насыщенного цвета и равномерного окраса. Например, вяжущие сорта хурмы при созревании становятся яркими, красно-оранжевыми, а шоколадная хурма приобретает коричневый цвет. Если же фрукт слишком бледный или имеет зеленоватые пятна, то, скорее всего, он неспелый.

Хурма помогает при заболеваниях глаз, дыхательной системы, укрепляет сердце, иммунитет, снижает риск развития анемии. Сегодня её цена стартует от 200 рублей и достигает 600. Мандарины же для псковичей обойдутся в 300-450 рублей, а гранат – от 200 до 600. Продавцы признаются, что в сравнении с прошлым годом ценник взлетел наполовину. Это заметили и сами псковичи.

«Сейчас такой ценник, конечно, громадный. Гранат я не беру, очень дорого, а мандарины беру те, которые чуть подешевле», – признается женщина.

Врачи же призывают заботиться о здоровье и не жалеть денег на фрукты, ведь дневная норма этих продуктов меньше, чем может показаться.

«Главное – придерживаться суточных норм и учитывать свои хронические имеющиеся заболевания. Хурма – до двух плодов в день, апельсин – один фрукт в день, а мандарины – до пяти плодов в день. Гранатом тоже лучше не злоупотреблять. Достаточно одного плода в день», – рассказал фельдшер Псковской городской поликлиники Павел Егоров.

Кроме того, стоит обратить внимание и на места, где продаются фрукты.

«В несанкционированных местах для торговли продукцию покупать нельзя. Нужно выбирать магазины или рынки. Как правило, у продавца всегда должна быть личная медицинская книжка и сопроводительные документы на реализованную продукцию», – объяснила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Надежда Шаманская.