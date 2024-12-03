Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 3 декабря горела хозяйственная постройка в СНТ «Мирное» Псковского района. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Также горел нежилой дом в деревне Азово Пыталовского муниципального округа. Причина устанавливается.
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