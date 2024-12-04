1,5 тонны мяса с душком не пропустили через госграницу в Псковской области

10:40, 04 декабря 2024, ПАИ

1,5 тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Мясную продукцию везли из Белоруссии в транспорте, не оснащённом холодильным оборудованием. Также на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают происхождение и безопасность товара.

Перемещение говяжьих субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.