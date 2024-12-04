1,5 тонны мяса с душком не пропустили через госграницу в Псковской области
1,5 тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Мясную продукцию везли из Белоруссии в транспорте, не оснащённом холодильным оборудованием. Также на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают происхождение и безопасность товара.
Перемещение говяжьих субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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