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Общество

1,5 тонны мяса с душком не пропустили через госграницу в Псковской области

1,5 тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Мясную продукцию везли из Белоруссии в транспорте, не оснащённом холодильным оборудованием. Также на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают происхождение и безопасность товара.

Перемещение говяжьих субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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