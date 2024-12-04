24% псковичей не покупают новогодние подарки

10:51, 04 декабря 2024, ПАИ

24 % опрошенных псковичей не покупают новогодние подарки – некоторым из них претит эта традиция, а кто-то просто одаривает деньгами, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Такую тенденцию не поддерживают 64 % псковичей. Из них 25 % покупают подарки спонтанно, 20 % – за две или три недели до праздника, за месяц до Нового года – 15% и за несколько месяцев – 4 %.

76 % опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет покупают подарке чаще тех, кто моложе или старше. Интересно, что обычно новогодние презенты приобретают женщины: 79% женских голосов против 53% мужских. Псковички также стараются подготовить подарки заранее, а вот респонденты-мужчины относятся к этому делу спонтанно, как и 39 % жителей региона с доходом выше 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что для классического продуктового набора новогоднего стола россиянам потребуется потратить минимум 8,1 тысячи рублей. За ноябрь его стоимость выросла на 11,4 %. Самыми дорогими из списка станут сырокопчёная колбаса и рыба лососёвых пород стоимостью 1,2 тысячи рублей за килограмм, шоколадные конфеты – ценой чуть более 900 рублей и сыры – 840 рублей.