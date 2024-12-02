Набор для новогоднего стола обойдётся россиянам дороже обычного

08:42, 02 декабря 2024, ПАИ

Россиянам потребуется минимум 8,1 тысячи рублей на новогодний стол. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации крупнейших производителей «Руспродсоюз».

Эти средства будут потрачены на набор традиционных продуктов, включая ингредиенты для салатов «Селёдка под шубой» и «Оливье», бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, куриное мясо, нарезки сыров и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, а также шоколадные конфеты.

По словам заместителя председателя правления ассоциации Дмитрия Леонова, стандартный набор продуктов на Новый год обычно включает ингредиенты для салатов, горячее блюдо и закуски. Многие семьи делают сырные и колбасные нарезки, а также традиционно покупают мандарины и шампанское. Кроме того, семьи с детьми часто добавляют к новогоднему столу соки и конфеты, добавил он.

Согласно данным за ноябрь, стоимость этого набора за год возросла на 11,4 %. Наибольшее подорожание произошло у сливочного масла – его цена увеличилась на 31,3% и составила тысячу рублей за килограмм. В то же время мясо птицы стало дешевле на 7%, достигнув 214,5 рубля за килограмм.

Самыми дорогими продуктами окажутся сырокопченая колбаса (1,2 тысячи рублей/кг), рыба лососевых пород (1,2 тысячи рублей/кг), шоколадные конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Наименьшие же затраты ожидаются на горошек, куриные яйца, соки и овощи.

Эксперт объяснил рост цен на сливочное масло увеличением себестоимости производства на всех этапах – от сырья до полки. Важными факторами также стали подорожание молока на 20% в августе и рост логистических затрат на 30–35%. Кроме того, влияние оказали повышение ключевой ставки и инфляция.

Что касается мяса птицы, его снижение в цене связано с активным увеличением производства в этом году, подчеркнул эксперт. В оптовом звене стоимость этой продукции достигала рекордных уровней в последнем квартале 2023 года, а затем начала снижаться в первом квартале 2024 года. Процесс снижения цен ускорился в июле-августе и продолжается до сих пор.