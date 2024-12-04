Пять шахматистов Псковской области отобрались на первенство России

11:20, 04 декабря 2024, ПАИ

Пять шахматистов Псковской области отобрались на первенство России, сообщается на сайте chess-results.com.

В самой старшей возрастной группе среди юношей до 19 лет серебряный призёр чемпионата Пскова Александр Кульнев набрал восемь очков и занял второе место из 34 участников. У него шесть побед, две ничьи и одно поражение.

Ростислав Бобовкин в группе юношей до 17 лет из 52 участников занял третье место. Вся тройка призёров набрала по семь очков, но Бобовкин уступил по дополнительным показателям. Он выиграл в шести партиях, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Следом за Ростиславом Бобовкиным на четвёртом месте идёт ещё один псковский шахматист Владислав Мерзанюков. Пскович и ещё пять спортсменов набрали по шесть очков. Мерзанюков оказался выше своих оппонентов по дополнительным показателям.

Кроме того, Вероника Петрова заняла четвёртое место на первенстве СФЗО среди девушек до 15 лет из 29 участниц, набрав шесть очков, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. Ранее стало известно, что пскович Дмитрий Голубев занял третье место среди спортсменов до 15 лет.

Спортсмены Псковской области завоевали путёвку на первенство России, где будут представлены лучшие шахматисты страны.

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