Михаил Мишустин удостоил премии Правительства РФ коллектив «Мальской долины»

11:05, 04 декабря 2024, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин удостоил премии Правительства РФ коллектив «Мальской долины». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

За развитие туризма в 2024 году премии удостоен коллектив «Мальской долины» за проект «С нуля до 50 тыс. гостей в год: как «Мальская долина» стала круглогодичным туристическим магнитом региона». Премию вручат главе крестьянского хозяйства Владимиру Селиверстову, заместителю руководителя парка отдыха Алине Селиверстовой и заместителю руководителя Сергею Новосельцеву.

Всего премии правительства в области развития туризма удостоены десять коллективов.