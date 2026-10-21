Следы медведя обнаружили на пляже в Псковской области

13:08, 21 октября 2026, ПАИ

Следы медведя обнаружили на пляже в деревне Зигоска-1 Гдовского района Псковской области. Фотографией следов крупного животного поделился местный житель в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Осенью жир очень нужен. У нас сожрал ульи в Рынжеве (деревня в Красногородском районе. – Прим. ред.), гвозди выплёвывает, остальное переваривает отлично. Даже доски», – поделилась историей жительница региона.

В комментариях к публикации отмечают, что выход медведей к населённым пунктам можно объяснить тем, что порой их лишают исконных мест обитания и кормовой базы.

Ранее биолог объяснил, что делать при встрече с медведем. Осенью встречи с ними учащаются, но опасную ситуацию чаще всего создаёт сам человек.