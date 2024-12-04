«Дедовы снасти» демонтируют на улице Рокоссовского в Пскове

11:13, 04 декабря 2024, ПАИ

Ларёк «Дедовы снасти» демонтируют около остановки на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Из материалов дела следует, что между городской администрацией и ИП был заключён договор на размещение ларька и объекта оказания услуг у автобусной остановки «Микрорайон «Рижский» на улице Рокоссовского.

Однако предприниматель ненадлежащим образом вносил оплату, и городская администрация расторгла договор в одностороннем порядке. Также предприниматель был уведомлен о необходимости демонтажа конструкции. Кроме того, было вынесено постановление о демонтаже ларька.

Однако предприниматель его не демонтировал, и администрация Пскова обратилась в арбитражный суд.

Суд полностью удовлетворил требования администрации.