Великолучанин оплатил долг, чтобы выехать за границу

11:12, 04 декабря 2024, ПАИ

Житель Великолукского района оплатил долг, чтобы выехать за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

У приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с жителя Великолукского района задолженности в размере более 250 тысяч рублей.

В рамках производства судебный пристав-исполнитель обратил взыскания на деньги великолучанина, находящиеся в банках, вынес постановления о запрете регистрационных действий в отношении транспорта должника и об ограничении на выезд мужчины из России.

В связи с необходимостью выезда за границу великолучанин пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю и оплатил всю задолженность. После этого все ограничительные меры с мужчины сняли, уточнили в пресс-службе.