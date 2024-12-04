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Общество

Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 4 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Изображение: ПАИ

Есть ли у городских властей в планах новые масштабные проекты по благоустройству? Вырастет ли в 2025 году число зарядных станций для электромобилей в Пскове? Что запланировано сделать в областном центре в сфере транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности в 2025 году? Какие у администрации города есть идеи по созданию и развитию велосипедной инфраструктуры? Что в 2025 году в Пскове будет сделано в сфере озеленения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко станет гостем программы «Среда обитания»

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