Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
Новую врачебную амбулаторию откроют до конца года в деревне Писковичи Псковского района, сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
Вместе с главным врачом Псковской межрайонной больницы Еленой Уткиной глава района осмотрела помещения и оснащение амбулатории.
Амбулатория расположилась на площади более 400 квадратных метров. «Это позволило обеспечить лечебное учреждение необходимым количеством функциональных и комфортных кабинетов для приёма пациентов, создать хорошие условия для работы медицинского персонала», – отметила Наталья Фёдорова.
Приём в амбулатории будут вести терапевты и педиатры. До конца года амбулаторию полностью откроют для пациентов, подчеркнула глава района.
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Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
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Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
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Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
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Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
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Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года
Сейчас также прорабатывается вопрос по устройству подъездных путей.
Отметим, строительство амбулатории осуществлялось в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение».
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