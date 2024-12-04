Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года

12:56, 04 декабря 2024, ПАИ

Новую врачебную амбулаторию откроют до конца года в деревне Писковичи Псковского района, сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Вместе с главным врачом Псковской межрайонной больницы Еленой Уткиной глава района осмотрела помещения и оснащение амбулатории.

Амбулатория расположилась на площади более 400 квадратных метров. «Это позволило обеспечить лечебное учреждение необходимым количеством функциональных и комфортных кабинетов для приёма пациентов, создать хорошие условия для работы медицинского персонала», – отметила Наталья Фёдорова.

Приём в амбулатории будут вести терапевты и педиатры. До конца года амбулаторию полностью откроют для пациентов, подчеркнула глава района.



Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года



Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года



Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года



Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года



Фото: Новую врачебную амбулаторию откроют в Псковском районе до конца года









Сейчас также прорабатывается вопрос по устройству подъездных путей.

Отметим, строительство амбулатории осуществлялось в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение».