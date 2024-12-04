Восемь лет колонии получил житель Пскова, до смерти избивший сожительницу

12:52, 04 декабря 2024, ПАИ

4 декабря Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Пскова, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Во время ссоры подсудимый толкнул женщину на диван, а затем несколько раз ударил по груди картонной трубкой с полимерной пленкой. Это привело к разрыву правого лёгкого. От полученных повреждений женщина скончалась.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 1 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 59 400 рублей в счет возмещения расходов на погребение.