До -8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 5 декабря

13:31, 04 декабря 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 5 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём местами по региону пройдёт небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём ожидается от -1 до -6. Атмосферное давление будет высоким.