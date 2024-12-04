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Общество

До -8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 5 декабря

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 5 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Днём местами по региону пройдёт небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём ожидается от -1 до -6. Атмосферное давление будет высоким.

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