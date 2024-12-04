Псковский театр драмы объявил скидку 25 % на спектакль «Приключения Рустема» 11 декабря

13:20, 04 декабря 2024, ПАИ

В декабре состоится творческий обмен между Псковом и Казанью. Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 8 декабря покажет спектакль «Амфитрион» на XVI Всероссийском фестивале молодой режиссуры в столице Татарстана, а спектаклем Казанского татарского ТЮЗа им. Г. Кариева 11 декабря откроется «Кулов-фест» в Пскове.

С 4 по 8 декабря для зрителей Псковского театра драмы действует скидка 25 % по промокоду КАЗАНЬ на спектакль-открытие фестиваля «Приключения Рустема».

В 2024 году этот спектакль Тимура Кулова получил специальный приз жюри высшей театральной премии России «Золотая маска» за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя. Написанная в годы Великой Отечественной войны фантастическая повесть фронтовика Аделя Кутуя о том, как девятилетний Рустем, съев волшебные цветы папоротника, уходит невидимкой на фронт, стала поводом для азартной театральной игры на очень серьезные темы. Спектакль идет на татарском языке с синхронным аудиопереводом (зрителям выдадут наушники).

Спектакль – участник престижных российских театральных фестивалей и обладатель многих призов: Российской национальной театральной премии «Арлекин» в номинации «Лучший актерский ансамбль» и приза зрительских симпатий «Глазами детей», Гран-при Всероссийского театрального фестиваля им. В. С. Розова «Розовфест», приза в номинации «За виртуозное актерское мастерство» на фестивале «Свой», специального приза от родителей детского жюри Большого детского фестиваля.

Спектакль пройдет на большой сцене Псковского театра драмы 11 декабря в 19:00. После просмотра у зрителей будет возможность принять участие в обсуждении.

С 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проведет «Кулов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству молодого заметного постановщика Тимура Кулова. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск).